Wieder Autobrände in Berlin

In der Nacht haben in Berlin wieder Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag (13. November 2020) mitteilte, stand am späten Donnerstagabend in Reinickendorf ein Auto voll in Flammen.

© dpa

Der Brand in der Markscheider Straße wurde gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Am Freitagmorgen brannte zudem laut Feuerwehr ein Wagen am Landweg in Lichterfelde . In beiden Fällen kamen Menschen nicht zu Schaden.

© emovis GmbH Covid-19: Studienteilnehmer gesucht Damit schnellstmöglich ein Impfstoff zur Verfügung steht, werden Teilnehmer für klinische Studien gesucht. Haben Sie Interesse? mehr

In der Hauptstadt brennen oft nachts Fahrzeuge - häufig werden diese angezündet. In der Nacht zum Donnerstag hatten etwa Fahrzeuge im Ortsteil Gesundbrunnen gebrannt.

© dpa Auto angezündet: Zahlt die Versicherung? In einigen deutschen Großstädten werden immer wieder Autos angezündet. Wer zahlt die Brandschäden am Fahrzeug, wenn ein Feuerteufel zugeschlagen hat? mehr