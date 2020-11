Covid-Notdienstpraxis in Mitte eröffnet

Für Patienten mit schweren Erkältungssymptomen und dem Verdacht auf eine Corona-Infektion steht seit Dienstag (10. November 2020) eine Notdienstpraxis am Charité am Campus Mitte bereit.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin und die Charité wollten mit der Anlaufstelle die dortige Zentrale Notaufnahme und die Praxen im Einzugsbereich entlasten, hieß es in einer Mitteilung der KV.

Die KV weist auf ihrer Website darauf hin, dass nicht alle Besucher der neuen Covid-Notdienstpraxis auch einen Corona-Test erhalten. Personen mit schweren Erkältungssymptomen oder Störung des Geruchs- und Geschmacksinns sowie Personen mit leichten Symptomen, welche Kontakt zu einem nachgewiesenen Fall hatten, erhalten in der Regel einen Test. Das medizinische Personal vor Ort entscheidet über die Testungen.

Covid-Notdienstpraxis täglich geöffnet

Die neue Praxis befindet sich in der Philippstraße 10 in Mitte und ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Sie besteht aus einem Behandlungsraum und einem gesonderten Anmeldezelt gegenüber der Notaufnahme sowie einem eigenen Wartebereich in einem beheizbaren Zelt.