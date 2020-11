Gewerkschaft: Belastung der Klinikärzte auch vor Corona hoch

Viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen arbeiten nach Darstellung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund an der Belastungsgrenze.

In einer Umfrage hätten schon vor der Corona-Krise viele Klinikärzte von täglichem Zeitdruck und Frustration berichtet, sagte der Berlin-Brandenburger Vorsitzende Peter Bobbert der «Berliner Zeitung» (6. November 2020). «Die, die dafür da sind, den Patienten zu helfen, sind selbst oft angeschlagen oder krank.» In der zweiten Welle der Pandemie sei nun der Personalmangel auf Intensivstationen ein Problem. «Wir haben eine hohe Anzahl an Betten und Beatmungsplätzen.» Es fehlten aber die Ärzte und Pflegekräfte, um die Patienten dort zu betreuen. Insgesamt sind die Krankenhäuser aus Bobberts Sicht aber besser vorbereitet als bei der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr.