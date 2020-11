Brennende Dienstwagen auf Bundespolizei-Gelände

Auf einem Gelände der Bundespolizei in Berlin-Tegel sind am frühen Donnerstagmorgen fünf Dienstwagen durch einen Brand zerstört worden. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr bemerkten Mitarbeiter der Bundespolizei die brennenden Dienstwagen nach 02.00 Uhr in der Straße Rue Charles Calmette am Flughafengelände. Durch die starke Hitzeeinwirkung seien zwei Privatautos beschädigt worden. Zudem seien einige Fensterscheiben an einem nahegelegenen Dienstgebäude zersprungen.