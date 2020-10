Gegen Räumungen: Rund 1000 Menschen demonstrieren in Berlin

Rund 1000 Demonstranten haben nach Angaben der Polizei am Samstagabend in Berlin-Friedrichshain gegen Räumungen von Wohnungen protestiert. Es gab nach Angaben der Polizei Flaschenwürfe auf Beamte. Ein Container wurde angezündet. Es kam zu Rangeleien mit Polizisten. Die Polizei nahm mehrere Randalierer fest. Genaue Zahlen gab es zunächst noch nicht. Begleitet wurde die Demonstration von einem größeren Polizeiaufgebot.

Die Demonstranten zogen mit Transparenten mit Aufschriften wie «United we fight» zunächst durch die Straßen rund um den Boxhagener Platz. Unter ihnen waren auch einige Dutzend Linksautonome in schwarzer Kleidung und mit Vermummung. Die Menschen skandierten: «Yuppieschweine raus aus den Kiezen.» Danach liefen sie zu dem kürzlich geräumten Haus Liebigstraße 34, lange Jahre ein Symbol der linksradikalen Szene in Berlin. Vom Dach des Hauses hing ein Transparent mit dem Schriftzug «L34 forever» herab. Polizisten betraten das Haus und entfernten das Transparent. Dann überprüfte die Polizei, ob sich Menschen im Innern aufhielten.