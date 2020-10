Berlin beschließt Maskenpflicht am Brandenburger Tor

Die Berliner müssen von Samstag (31. Oktober 2020) an auf weiteren belebten Plätzen und Straßen der Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Darunter sind der Pariser Platz auf der Ostseite des Brandenburger Tors, der Boulevard Unter den Linden, der Alexanderplatz und der Potsdamer Platz. Die Zahl der Straßen und Plätze mit Maskenpflicht steigt damit auf 33, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Mittwoch sagte. Zuvor hatte die «B.Z.» über den Senatsbeschluss berichtet. Um das Coronavirus zu bremsen, gilt schon seit Samstag eine Maskenpflicht auf zehn Straßen und Plätzen, darunter die Friedrichstraße und der Kurfürstendamm. Hinzu kommen nun auch Orte wie der Hermannplatz, das Kottbuser Tor, der Breitscheidplatz und die Plätze am Hauptbahnhof.

Dringende Empfehlung zum Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum

Darüber hinaus formuliert der Senat die dringende Empfehlung, im öffentlichen Raum grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes greift bisher schon in Geschäften, Bussen und Bahnen, in Büros, in Gaststätten abseits des Tisches oder teilweise in Schulen.