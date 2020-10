Senat: Linksextremisten greifen häufiger Menschen an

Linksextremistische Gewalttäter nehmen nach Einschätzung des Berliner Senats zunehmend auch Menschen ins Visier. «Linksextremistische Angriffe richten sich nicht nur gegen Institutionen, sondern zunehmend eben auch gegen Personen», sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses bei einer Debatte über die kürzlich erfolgte Räumung des besetzten Hauses «Liebig 34».

Akmann betonte, der Senat wolle künftig auch in dem zum Teil besetzten Haus Rigaer Straße 94 die Bauverordnungen durchzusetzen. «Ich hoffe da auch auf die Einsicht des Bezirks.» In dem Haus wurden zahlreiche Verstöße gegen Brandschutzbestimmungen festgestellt. Ein Bezirksstadtrat der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg wies seine Behörde an, nicht gegen diese Verstöße vorzugehen.