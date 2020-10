Mit Einschränkungen: Weihnachtsmärkte sollen trotz Corona stattfinden

Der Weihnachtsmarkt am Berliner Gendarmenmarkt ist wegen Corona abgesagt - doch andere große Märkte sollen mit Einschränkungen stattfinden.

Er bestätigte: «Nach jetzigen Stand findet der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz statt.» Auch auf dem Alexanderplatz und am Roten Rathaus soll festliche Stimmung einziehen. Die Winterwelt am Potsdamer Platz wird laut Organisator Arnold Bergmann ebenfalls öffnen, aber mit einem deutlich reduzierten Angebot.

Drei Meter Abstand zwischen Ständen

Deutlich weniger als die sonst üblichen 120 Verkaufsstände sind auch am Breitscheidplatz geplant. «Zwischen den Ständen müssen jetzt drei Meter Abstand eingehalten werden», erklärt Sprecherin Angelika Grüttner. So sei nur noch etwa die Hälfte möglich. Doch die Planungen seien noch nicht abgeschlossen, in der Diskussion sei zum Beispiel eine Ausweitung des Marktes auf die Tauentzienstraße. Der sechs Wochen dauernde Markt ziehe normalerweise etwa eine Million Besucher an, so Grüttner. Das sei in diesem Jahr nicht absehbar.