Maskenpflicht für belebte Straßen, Märkte und Shoppingmalls

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird die Maskenpflicht in Berlin ausgeweitet.

Sie soll künftig auch für Wochenmärkte , besonders belebte Straßen, Shoppingmalls und Warteschlangen gelten, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist. Das teilte der Senat am Dienstag (20. Oktober 2020) in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung mit. Betroffene Straßen sind unter anderem Tauentzienstraße, Kurfürstendamm , Wilmersdorfer Straße, Bergmannstraße und Karl-Marx-Straße.

Dringende Empfehlung zum Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum

Darüber hinaus formuliert der Senat die dringende Empfehlung, im öffentlichen Raum grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes greift bisher schon in Geschäften, Bussen und Bahnen, in Büros, in Gaststätten abseits des Tisches oder in Schulen - hier allerdings nur außerhalb des Unterrichts und auch nicht auf dem Pausenhof.



Seit kurzem gilt bereits, dass sich zwischen 23 und 6 Uhr nur noch maximal fünf Menschen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten dürfen - oder Angehörige zweier Haushalte.