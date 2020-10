Verwaltungsgericht kippt Sperrstunde: Keine Zwischenverfügung des OVG

Eine Woche nach ihrer Einführung steht die Sperrstunde für Berliner Bars und Kneipen auf wackeligen Füßen. Sie halte einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, erklärte das Verwaltungsgericht am Freitag (16. Oktober 2020).

Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts dürfen die Gastronomen auch länger Gäste bewirten, jedoch weiterhin nach 23 Uhr keinen Alkohol ausschenken. Treffen am Tresen sind damit auch zu fortgeschrittener Stunde möglich, nur eben nicht mit Bier oder Longdrink. Formell ist die Sperrstunde damit für diese elf Gaststätten gekippt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Berlin rechnet aber damit, dass nun alle Betriebe wieder wie üblich auch nach 23 Uhr geöffnet bleiben. Für Polizei und Ordnungsämter wird es um einiges schwieriger, das Alkoholverbot ohne Sperrstunde zu überwachen. Ob eine Kneipe auf oder zu ist, lässt sich vergleichsweise einfach kontrollieren, ob in einem Glas Granatapfelsaft ist oder ein Cocktail, macht schon mehr Aufwand.

Bund und Länder vereinbarten Sperrstunde für Hotspots

Der Senat hatte mit dem Beschluss für die Sperrstunde auf die deutlich gestiegenen Infektionszahlen in Berlin reagiert. Bund und Länder Berlin hatten sich das erst in dieser Woche zum Vorbild genommen: Sie vereinbarten am Mittwoch, dass es in Corona-Hotspots künftig generell eine Sperrstunde um 23 Uhr in der Gastronomie geben solle. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gelten.