Verschärfte Corona-Besuchsregeln im Krankenhaus ab Samstag

Wegen des Wiederanstiegs der Corona-Neuinfektionen in Berlin sollen ab Samstag (17. Oktober 2020) Besuchsregeln für die Krankenhäuser in der Stadt gelten.

Eine entsprechende Verordnung hat die Senatsgesundheitsverwaltung erlassen. Einmal am Tag sollen Patienten demnach von einer Person Besuch bekommen können - für eine Stunde. Menschen mit Symptomen, die auf Covid-19 hinweisen, dürfen laut der Verordnung allerdings nicht zu Besuch in Kliniken kommen.

Keine Einschränkungen für den Besuch bei Schwerstkranken und Sterbenden

Für den Besuch bei Schwerstkranken und Sterbenden sind keine Einschränkungen vorgesehen. Auch Seelsorge ist laut dem Papier weiter möglich. Für Geburten gilt künftig, dass sich die Frauen einen Menschen aussuchen dürfen, der sie begleitet. Die Verordnung soll laut Gesundheitsverwaltung am Freitag im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes veröffentlicht werden und am Samstag in Kraft treten.