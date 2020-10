Brand am U-Bahnhof Boddinstraße

In der Nacht zu Mittwoch (14. Oktober 2020) ist am U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln Müll in Flammen aufgegangen.

© dpa

Vor dem Eingang eines Aufzugs brannten gegen 02.20 Uhr etwa ein Kubikmeter Unrat, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. 24 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Inwieweit der Aufzug durch den Brand beschädigt wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Auch die Brandursache war bislang unklar.

© Franziska Delenk Weitere Nachrichten aus Neukölln Nachrichten aus Neukölln: Von Themen wie Stadtentwicklung, Polizeimeldungen bis hin zu Neueröffnungen. mehr

© emovis GmbH Corona-Impfstoff: Studienteilnehmer in Berlin gesucht Weltweit wird an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. Im Studienzentrum emovis werden entsprechende Studien durchgeführt. mehr