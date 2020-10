Extinction Rebellion blockiert Fahrbahn der Friedrichstraße

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Donnerstagnachmittag die Fahrbahn der Friedrichstraße blockiert. Bis zu 150 Menschen waren am S-Bahnhof Friedrichstraße auf der Straße, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach saß ein Teil von ihnen auf der Straße. Der Autoverkehr sei eingeschränkt, der Tramverkehr eingestellt. Die Aktion richtete sich offenbar gegen die Verbreitung von «falschen & irreführenden Informationen zur #Klimakrise», wie aus einem Tweet der Gruppe zu entnehmen war. «Wir fordern #TellTheTruth! Die Menschen müssen die Wahrheit über das Ausmaß der Klimakatastrophe kennen!»

Extinction Rebellion hatte für diese Woche eine Reihe von Protestaktionen gegen Umweltzerstörung und Klimawandel in Berlin angekündigt. Coronabedingt ist die Zahl der Teilnehmer vergleichsweise überschaubar. Vor rund einem Jahr hatten sich in Berlin mehrere Tausend Menschen an einer Aktionswoche mit sogenannten Flashmobs, Fahrraddemonstrationen und Brücken- und Straßenblockaden beteiligt. Am Mittwochabend blockierte die Gruppe Brücken und Straßen rund um den Bundestag.