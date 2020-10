Senatorin Kalayci verteidigt Sperrstunde: Lage ist ernst

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die neuen Verschärfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verteidigt. Ab Samstag (10. Oktober 2020) gelten in der Hauptstadt eine Sperrstunde und strengere Kontaktverbote für drinnen und draußen.

«Das ist das Nachtleben in Berlin, was uns Probleme bereitet hat in den letzten Tagen und Wochen», sagte Kalayci am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio. Deswegen hätten sie gezielt Maßnahmen getroffen und gesagt, es sei Schluss damit, nachts Party zu machen. «Aber insgesamt ist auch die Botschaft: Die Zeit der Geselligkeit ist vorbei. Die Lage in Berlin ist ernst», sagte die Senatorin. Jeder Einzelne trage Verantwortung, die Pandemie in den Griff zu bekommen.