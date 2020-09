Warnstreiks bei der Stadtreinigung: Recyclinghöfe dicht

Wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind heute die Berliner Recyclinghöfe geschlossen geblieben. Wer mit Sperrmüll kam, musste seine Sachen wieder mitnehmen. Es seien keine Abfälle angenommen worden, wie ein Sprecher der Berliner Stadtreinigung (BSR) bestätigte.

An den Recyclinghöfen wurden Menschen mit ihrem Sperrmüll abgewiesen. Die Reaktionen schwankten zwischen Verständnis und Kritik. Kaum Andrang gab es etwa am Recyclinghof Tempelhofer Weg in Schöneberg. Nur vereinzelt gab es Versuche von Anlieferungen etwa von Schranktüren oder Grünschnitt.