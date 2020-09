Parzinger: Sanierung des Pergamonmuseums geht gut voran

90 Jahre nach seiner Eröffnung am 3. Oktober 1930 ist das Pergamonmuseum Berlin weiter eine Großbaustelle und weitgehend für die Öffentlichkeit gesperrt. «Die Sanierung schreitet trotz der besonderen Herausforderungen beim Bauen in historischem Bestand und dem Nebeneinander von Baubetrieb und Museumsbetrieb gut voran», sagte Hermann Parzinger, als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch für die Staatlichen Museen zu Berlin zuständig, der dpa in Berlin.

© dpa

«Den Pergamonaltar so lange nicht zeigen zu können, schmerzt uns alle sehr», sagte Parzinger. «Deshalb hatten wir uns für die zweistufige Grundsanierung entschieden, die immer zumindest einen Teil des Hauses für Besucher zugänglich belässt - so wird während der Sanierung des Südflügels der Altar dann wieder sichtbar.» Im aktuellen Bauabschnitt wird im Nordflügel saniert. Damit sind der rekonstruierte Altar und seine original erhaltenen Friese verschlossen.

Als eines der wenigen Museen in Deutschland lockt das Pergamon auf der Berliner Museumsinsel jährlich mehr als eine Million Besucher an - wenn es komplett geöffnet ist. Im vergangenen Jahr kamen immer noch 804 000 Besucherinnen und Besucher.

Der erste Bauabschnitt des 1910 bis 1930 gebauten Museums soll 477 Millionen Euro kosten. Die 2013 begonnenen Arbeiten im ersten Abschnitt sollen spätestens in fünf Jahren abgeschlossen sein.