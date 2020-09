148 neue Corona-Fälle in Berlin: Zwei Ampel-Indikatoren auf Gelb

In Berlin ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages um 148 auf 13 256 gestiegen - ein deutlich höherer Zuwachs als am Vortag.

Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag (21. September 2020) in ihrem täglichen Lagebericht mit. Bereits zuvor war der Anstieg dreistellig gewesen, nur am Wochenende war die Datengrundlage für die Statistik erfahrungsgemäß nicht vollständig.