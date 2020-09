Kalayci schlägt Berliner Corona-Frühwarnsystem für Bund vor

Es soll der Politik frühzeitig anzeigen, ob sich die Lage in der Pandemie verschlimmert und ob Eingriffe nötig werden: Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat das Berliner Corona-Ampelsystem als Modell für den Bund und andere Bundesländer vorgeschlagen. «Mit der Berliner Corona-Ampel liegt ein sensibles Instrument zur Beurteilung der pandemischen Lage vor. Ich fände es sehr hilfreich, wenn Bund und Länder die Berliner Corona-Ampel übernehmen würden», erklärte die SPD-Politikerin am Montag.

Unter dem System muss man sich drei Ampeln vorstellen: eine für die Reproduktionszahl (kurz R-Wert, beschreibt die Dynamik des Infektionsgeschehens), eine für Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Tagen und eine für die Belegung von Intensivstationen mit Covid-19-Patienten.

Für jeden dieser drei Punkte wurden Schwellenwerte definiert: Werden diese überschritten, wechselt die entsprechende Ampelfarbe auf Gelb oder Rot. Bei zwei gelben Ampeln - was in Berlin mit Veröffentlichung der neuen Zahlen ab Montagabend erwartet wird -, will die Politik die Problematik erörtern. Bei Doppel-Rot wird Handlungsbedarf gesehen.