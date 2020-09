Demos am Samstag: Verkehrsbehinderungen in Innenstadt

Mehrere Demonstrationen in der Berliner Innenstadt sorgen besonders heute für Verkehrsbehinderungen und Staus. Abtreibungsgegner, Frauenrechtlerinnen, Fahrrad-Aktivisten und ein Bündnis linker Gruppen gehen auf die Straße. Berliner Autofahrer sollten die Innenstadt besser umfahren.

Um 14.00 Uhr beginnt eine Fahrrad-Demonstration rund um die Innenstadt. 1000 Radfahrer wollen bei einer Kreisfahrt einmal um das Stadtzentrum fahren. Die Strecke beginnt am Potsdamer Platz und führt durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz.

Am Abend (18.00 Uhr) ziehen linke und linksradikale Initiativen eines Aktionsbündnisses «Wer hat, der gibt» über den Ku'damm. Angemeldet sind in der Hauptstadt 2000 Teilnehmer, die vom Adenauerplatz über den Ku'damm bis zum Wittenbergplatz laufen. Am Sonntagnachmittag ist eine Demonstration zum Thema Flüchtlinge geplant. 3000 Demonstranten sind bei der Polizei angemeldet, sie wollen ab 14.00 Uhr vom Wittenbergplatz zum Großen Stern ziehen.