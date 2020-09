Kittmann spielt Rolle bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

Schauspieler Jan Kittmann («Die Klempnerin») übernimmt von diesem Herbst an eine Hauptrolle in der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Der 37-Jährige spiele den Bauleiter Tobias Evers, teilte der Fernsehsender am Donnerstag mit. Demnach freut sich Kittmann über seine Rolle. «Tobias bringt in vielerlei Hinsicht neuen Wind hinter die herrschenden Fronten», sagte der in Berlin lebende Schauspieler über seine Rolle. Er bringe ein großes Geheimnis mit - und verwickele sich ungewollt in eine Liebesgeschichte mit einer Rolle, die schon lange in der Serie bekannt sei. Um wen es sich handelt, verriet Kittmann nicht.