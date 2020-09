Zentralrat der Juden feiert 70. Geburtstag in Berlin

Der Zentralrat der Juden in Deutschland erinnert in einer Feierstunde (11.00 Uhr) in Berlin an seine Gründung vor 70 Jahren. Den Festvortrag im Centrum Judaicum hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, hält eine Ansprache. Musikalisch wird der Festakt durch den Geiger Daniel Hope und den Berliner Kantor Isidoro Abramowicz gestaltet.

Zu dem Festakt sind rund 130 Gäste eingeladen, darunter Politiker aus Bund und Ländern sowie Vertreter aus Gesellschaft und Kirchen. Die ARD überträgt die Veranstaltung von 10.50 Uhr bis 12.00 Uhr.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland war am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet worden. Als Dachorganisation vertritt er die politischen und gesellschaftlichen Interessen von 23 Landesverbänden und 105 jüdischen Gemeinden mit rund 100 000 Mitgliedern. Ab 1951 hatte der Zentralrat seinen Sitz in Düsseldorf, ab 1985 in Bonn und seit 1999 in Berlin, wo die Hauptverwaltung im Leo-Baeck-Haus untergebracht ist.

Ein Vorläufer des Zentralrats war das Zentralkomitee der befreiten Juden, das sich unmittelbar nach der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten und der Kapitulation Nazideutschlands 1945 gebildet hatte.