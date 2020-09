Bündnis fordert Modellprojekte zur Schulreinigung

Fortschritte beim Thema Schulreinigung sind laut dem Bündnis für Saubere Schulen besser zu erreichen, wenn sie nicht an private Firmen vergeben wird.

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die Initiative Schule in Not und die Gewerkschaften GEW, Verdi und IG BAU am Donnerstag (10. September 2020) daher für die möglichst schnelle Rekommunalisierung der Schulreinigung eingesetzt. Sie fordern die zuständigen Bezirksämter auf, noch in diesem Schuljahr entsprechende Modellprojekte zu starten.