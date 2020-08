Tests für Reiserückkehrer waren aus Sicht des Senats richtig

Die Entscheidung für Tests für Reiserückkehrer etwa an den Berliner Flughäfen war aus Sicht des Senats richtig. Es gebe darüber derzeit eine «etwas aufgeregte Diskussion», sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am 25. August 2020 nach der Sitzung des Senats.

Der Senat habe am Dienstag über Themen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beraten, aber keine Entscheidungen getroffen, sagte Kollatz. Bevor das passiert, sollen erst die Absprachen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom Donnerstag abgewartet werden. Noch im Lauf der Woche werde es dann eine Sondersitzung des Senats geben, möglicherweise schon am Donnerstag, kündigte der Finanzsenator an.

Berlin sei dafür, möglichst viel gemeinsam zu entscheiden. «Wenn es uns nicht völlig zuwiderläuft, was da am Donnerstag entschieden wird, dann werden wir auch etwas Ähnliches oder etwas, was nah da dran ist, vereinbaren.» Der Senat tagte diesmal im Rathaus in Charlottenburg, eine Reihe von Senatsmitgliedern inklusive des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller starteten anschließend zu einer Tour durch den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.