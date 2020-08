Müller sieht Redebedarf über Testkapazitäten und Veranstaltungen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Ländern bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer.

Bei der Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Donnerstag müsse eine Rolle spielen, «wie wir zu mehr Kapazitäten kommen, wenn wir sagen, wir wollen die Tests hochfahren», sagte Müller am 24. August 2020 der Deutschen Presse-Agentur. Darüber zu Verabredungen zu kommen, sei ihm wichtig. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte zuvor eingeräumt, dass die Kapazitäten für Tests auf Covid-19 in Berlin an Grenzen stoßen. Sie seien durch massive Testungen der Reiserückkehrer ausgeschöpft.