Auto in Moabit durch Brand stark beschädigt

Ein Auto ist bei einem nächtlichen Brand im Berliner Ortsteil Moabit stark beschädigt worden. Der Wagen brannte gegen 02.00 Uhr in der Turmstraße, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Brandbekämpfer löschten die Flammen, jedoch wurde der Motorraum des Fahrzeuges erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war am Montagmorgen noch unklar. Zunächst berichtete die «B.Z.». In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt brannten Fahrzeuge in Mitte, Rudow und Siemensstadt.