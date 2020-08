Dregger verlangt klares Bekenntnis zu Polizei und Justiz

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat dem Berliner Senat vorgeworfen, den Sicherheitsbehörden der Stadt nicht genügend den Rücken zu stärken. «Verfassungsschutz, Polizei und unsere Justiz müssen endlich wieder spüren, dass dieser Senat ihnen Vertrauen schenkt», sagte Dregger am Donnerstag in der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Sommerpause. «Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu unseren Sicherheitsbehörden.»

Der Rechtsstaat komme aber auch ins Wanken, wenn unliebsame Meinungen nicht mehr toleriert und unterschiedliche Sichtweisen und Bewertungen nicht für die Öffentlichkeit nachvollziehbar diskutiert würden, sagte Dregger. «Wir als CDU-Fraktion möchten daher sehr genau wissen, warum die beiden Staatsanwälte umgesetzt wurden.» Es sei für das Vertrauen in die Justiz schädlich, wenn Abgeordnete der Koalition der Staatsanwaltschaft ohne jegliche Tatsachengrundlage rechte Umtriebe unterstellten. Vor allem an Linke und Grüne gewandt kritisierte Dregger: «Wenn Sie so weitermachen, beschädigen Sie das Vertrauen in unsere Sicherheitsorgane und unsere Justiz ohne Grund.»