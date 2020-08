Corona-Tests für Pflegeheimbewohner und Pfleger ausgeweitet

In Berlin können sich jetzt Pflegeheimbewohner auch ohne Symptome kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dies gelte auch für Menschen, die aus einem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung entlassen werden, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag (11. August 2020) in Berlin mit.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Mit der Ausweitung der Tests sollen Menschen mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs frühzeitig identifiziert werden. Außerdem soll eine mögliche Ausbreitung der Krankheit verhindert werden. In einer berlinweit angelegten Stichprobe können demnach außerdem im August 2020 einmalig alle Mitarbeiter von jeweils 24 stationären Pflegeeinrichtungen und 24 ambulanten Pflegediensten auf eine Coronavirus-Infektion getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen.

