Dachstuhl in Berlin-Weißensee in Flammen

Ein Brand in einem unbewohnten Neubau in Berlin-Weißensee hat am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben eines Sprechers stand der Dachstuhl des Gebäudes in der Goethestraße auf 400 Quadratmetern in Flammen. Verletzt wurde niemand, wie es hieß. Zeitweise war weithin eine starke Rauchwolke über dem Brandort zu sehen. Rund 90 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr