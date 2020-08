Samuel Salzborn neuer Berliner Antisemitismusbeauftragter

Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn ist neuer Ansprechpartner des Landes Berlin für das Thema Antisemitismus. Der 43-Jährige ist am Montag von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) in sein Amt eingeführt worden. Er folgt auf den Referatsleiter Lorenz Korgel, der das Amt vor einem Jahr kommissarisch übernommen hatte, wie die Justizverwaltung weiter mitteilte.

Der 1977 in Hannover geborene Salzborn studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaft an der Universität Hannover, promovierte an der Universität Köln und schrieb seine Habilitation an der Universität Gießen. Zuletzt hatte er eine Gastprofessur zur Antisemitismusforschung an der TU Berlin. In diesem Jahr erschien sein Buch «Kollektive Unschuld. Die Abwehr der Shoah im deutschen Erinnern».