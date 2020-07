Cororna-Ampel springt bei Reproduktionszahl auf Rot

In Berlin ist eine von drei Warnampeln in der Corona-Pandemie auf Rot gesprungen. Der sogenannte Reproduktionswert lag am Dienstag (28. Juli 2020) bei 1,4, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mitteilte. In der 7-Tages-Statistik lag er bei 1,26.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Der R-Wert zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Er bezieht sich auf Infektionen vor 8 bis 13 Tagen. Bleibt der Wert länger stabil über 1, besteht die Gefahr eines wieder exponentiellen Anstiegs der Fallzahlen. Dann steckt ein Infizierter mehr als einen weiteren Menschen an. Die Reproduktionszahl ist im Berliner Ampelsystem zur Bewertung des Infektionsgeschehens einer von drei Indikatoren: Liegt der R-Wert mindestens drei Mal in Folge über 1,2, zeigt diese Ampel Rot. Die beiden anderen Ampeln - Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl und Intensivbettenkapazität - liegen derzeit allerdings weiter im grünen Bereich.

Zahl der Neuinfektionen zum Dienstag um 51 auf 9070 gestiegen Nach der dreiteiligen Corona-Ampel müssen dann Maßnahmen erörtert und vorbereitet werden, wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zum Dienstag um 51 auf 9070 Fälle. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 39 Personen, 19 davon auf Intensivstationen. 223 an dem neuartigen Coronavirus Erkrankte sind bislang gestorben.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa Charité arbeitet an Corona-Test-Kits für Zuhause Husten und die Nase läuft - ist es womöglich Corona? Experten der Charité wollen einen Abstrich zum Selbermachen anbieten. mehr

© dpa An Flughäfen sollen die geplanten Corona-Tests heute starten Reiserückkehrer aus sogenannten Risikogebieten sollen am Flughafen Tegel vom heutigen Mittwoch an die Möglichkeit haben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. mehr