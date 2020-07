Zehn Corona-Fälle in Restaurant in Mitte

«Immer häufiger» würden in der Gastronomie im Bezirk die geltenden Regeln «grob missachtet», erklärte von Dassel. Er verwies auf RBB-Berichte über «völlig überfüllte Lokale» entlang der Tor- und Brunnenstraße, in denen vielfach die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ignoriert worden seien. In einem Offenen Brief an Inhaber von Bars, Kneipen und Restaurants in Mitte forderte er, bei den Gästen ausnahmslos die in der Corona-Pandemie weiterhin geltenden Abstands- und Hygieneregeln durchzusetzen sowie Schutzmaßnahmen konsequent zu befolgen.