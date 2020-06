Berliner Kita-Beschäftigte können ohne Symptome Test machen

Beschäftigte in Berliner Kitas können sich ab Montag (29. Juni 2020) auch ohne Symptome auf das Coronavirus testen lassen. Das sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag dem «Tagesspiegel».

Müller kündigte an, das Angebot «voraussichtlich in der zweiten Juli-Hälfte» auch für alle Beschäftigten von Schulen zu öffnen. Für die Tests sollen die Menschen demnach vorerst in die zentrale Teststelle der Charité im Virchow-Klinikum kommen. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» berichtet.

Auch ohne Symptome: Bayern will Test für alle anbieten Mit Blick auf Bayern sagte Müller: «Es ist richtig, mehr Testmöglichkeiten anzubieten.» Die Gesundheitsministerin des Freistaats, Melanie Huml (CSU), hatte am Sonntag angekündigt, dass sich in Bayern bald jeder, auch ohne Symptome, auf das neuartige Coronavirus werde testen lassen können. Die Kosten will der Freistaat übernehmen, sofern die Kassen nicht einspringen. Berlin weite die Tests schon seit einigen Wochen mit der landesweiten Teststrategie aus, sagte Müller dazu.

