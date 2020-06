Eine Ampel weiterhin rot: 46 neue Corona-Infizierte in Berlin

In Berlin ist die Zahl der Corona-Fälle um 46 auf 8020 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend (24. Juni 2020) mit.

212 am Coronavirus erkrankte Menschen sind bislang gestorben, das war ein Todesfall mehr als am Vortag. 7032 Patienten gelten inzwischen als genesen. Im Krankenhaus werden noch 120 Personen behandelt, 35 von ihnen intensivmedizinisch.

Deutlicher Anstieg der Neuinfektionen in vergangenen Wochen

Ein Wert der sogenannten Corona-Ampel steht weiter auf Rot: Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag bei 1,32 nach 1,96 am Vortag und damit zum wiederholten Mal in Folge bei einem Wert von 1,2 oder höher. Sie gibt die Dynamik des Infektionsgeschehens an - und in den vergangenen beiden Wochen war ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionen beobachtet worden.