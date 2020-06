Regierender Bürgermeister warnt vor Leichtsinn in Corona-Krise

Unmittelbar vor den erwarteten Senatsbeschlüssen über weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) davor gewarnt, das Erreichte zu verspielen.

Die jüngsten Krankheitsausbrüche zeigten die Tücke des Virus, sagte er am Montagabend (22. Juni 2020) in einer Ansprache im RBB-Fernsehen. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte Müller in ganzseitigen Zeitungsanzeigen die Einhaltung der Corona-Vorschriften angemahnt.