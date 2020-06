211 Übergriffe gegen Feuerwehrleute im Jahr 2019

Es passiert in der Hauptstadt häufiger als jeden zweiten Tag. Ein Sanitäter, Notarzt oder Feuerwehrmann wird beleidigt, bedroht, angerempelt oder bespuckt.

211 strafrechtlich relevante Übergriffe meldeten die Betroffenen von der Berliner Feuerwehr im vergangenen Jahr. Das berichtete Feuerwehrchef Karsten Homrighausen am Montag (22. Juni 2020) bei der Vorstellung der Einsatzbilanz 2019. Als mögliche Gründe auf der Seite der Täter nannte er eine Enthemmung etwa durch Alkohol und die Anonymität der Großstadt. Zum ersten Mal erstellte die Hauptstadt-Feuerwehr eine derartige Bilanz und ist damit auch in Deutschland ein Vorreiter.

Zahlreiche Übergriffe an Silvester

«Uns ist wichtig, dass so ein Verhalten gesellschaftlich geächtet wird», sagte Homrighausen. Mit den offiziell erfassten Zahlen wolle man einen besseren Überblick zu dem Problem, das in den vergangenen Jahren zunahm, bekommen. Allein 23 Übergriffe ereigneten sich an Silvester. Insgesamt wurden 35 Sanitäter und Feuerwehrleute verletzt. Aus den 211 Übergriffen gingen laut der Statistik 100 Strafanzeigen bei der Polizei hervor. Ob daraus auch Verurteilungen folgten, konnte Homrighausen nicht genau sagen. Bislang gebe es dazu 15 bis 20 konkrete juristische Verfahren.