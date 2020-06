Polizeistreit: Unionsländer begrüßen Zusicherungen Berlins

Geisel will auf Drängen seiner Ministerkollegen aus anderen Ländern noch einmal klarstellen, dass das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz nicht für auswärtige Kräfte gelten soll. «Das ist ja die Forderung gewesen, die wir immer gehabt haben», sagte der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern , Lorenz Caffier (CDU), am 19. Juni 2020 am Rande des Innenministertreffens in Erfurt. Caffier ist Sprecher der Unions-Minister.