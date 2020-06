Corona-Ampel wieder grün - 7602 bestätigte Fälle in Berlin

Berlins sogenannte Corona-Ampel zur Einschätzung der Pandemie-Lage leuchtet wieder durchgehend grün. Nachdem der R-Wert zur Anzeige der Dynamik des Infektionsgeschehens am Mittwoch auf gelb gesprungen war, wechselte er mit dem Wert 1,01 am Donnerstag wieder auf grün, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstagabend mitteilte. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle kletterte demnach um 128 auf 7602.

© dpa

Gegenwärtig werden den Angaben zufolge 138 Erkrankte isoliert behandelt, davon 45 auf der Intensivstation. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen liege bei 211, nach 210 am Vortag. Die hier am stärksten vertretene Altersgruppe ist mit 116 die der über 80-Jährigen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Die Ampel wechselt auf rot, wenn die Reproduktionszahl (R-Wert) das dritte Mal in Folge bei 1,2 oder höher liegt. Der aktuelle 7-Tages-R-Wert beträgt laut Gesundheitsverwaltung 1,00, nach 1,06 beziehungsweise 1,24 an den Vortagen. Auch die Zahl der Neuinfektionen pro Woche liegt mit weiterhin 8,78 weiter im grünen Bereich, ebenso der Anteil der Plätze, die auf Intensivstationen für Covid-19-Patienten benötigt werden (3,6 Prozent).

Nach der dreiteiligen Berliner Corona-Ampel müssen erst Maßnahmen erörtert und vorbereitet werden, wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind. Stehen zwei von drei Indikatoren auf rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen.