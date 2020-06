Schuluntersuchungen für Tausende Erstklässler ausgefallen

Die vor der Einschulung üblichen Untersuchungen beim Amtsarzt sind für Tausende Berliner Kinder in diesem Jahr ausgefallen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung seien die Schulleitungen schon Mitte April darauf hingewiesen worden, dass die Gesundheitsämter aufgrund der Corona-Pandemie bis zum Schuljahresende keine Schuluntersuchungen mehr durchführen könnten. Dabei werden unter anderem Hören und Sehen sowie die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder getestet, die im August in die Schule kommen. «Es geht für uns vor allem um die Frage, wie mit Rückstellungsanträgen umzugehen ist, insbesondere wenn Eltern ihr Kind für nicht schulreif halten», erklärte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Montag.

Wenn Eltern und Kita beide dafür seien, werde das Kind zurückgestellt. Schätzen Kita und Eltern diese Frage unterschiedlich ein, entscheide das zuständige Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ), erklärte der Sprecher. «Dort werden auch die Unterlagen der Haus- oder anderen Ärzte des Kindes in Augenschein genommen.» Zuvor hatte der «Tagesspiegel» über das Thema berichtet.

Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid sagte der Zeitung, die Personalnot bei den Gesundheitsämtern habe diese Entscheidung erzwungen - auch wenn er und seine Kollegen das bedauerten. Priorität habe das Eindämmen der Pandemie.

