Sony Center feiert 20-jähriges Jubiläum

Das Sony Center im Berliner Tiergarten wechselte in der 20-jährigen Geschichte zwei Mal die Besitzer. Das vom Unterhaltungskonzern Sony von in Auftrag gegebene Forum wurde 2010 an den koreanischen Pensionsfonds NPS verkauft. Zuletzt übernahmen der kanadische Pensionsfonds Oxford Properties und der US-Investor Madison International Realty im Jahr 2017 den Büro- und Unterhaltungskomplex am Potsdamer Platz.