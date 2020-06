7164 bestätigte Corona-Infizierte in Berlin: Ampeln weiterhin grün

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen erneut um einige Fälle gestiegen. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag (11. Juni 2020) mitteilte, gibt es derzeit 7164 bestätigte Fälle in der Hauptstadt.

Das ist ein Plus von 29 Fällen im Vergleich zum Vortag. Die Reproduktionszahl - einer der drei Indikatoren des Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage - lag am Donnerstag bei 0,88 (Vortag: 1,05). Somit stehen alle drei Ampeln - auch die wöchentlichen Neuinfektionen und der Anteil belegter Intensivbetten mit Covid-19-Patienten - auf Grün. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus veränderte sich nicht, sie liegt weiter bei 208. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 124 Menschen, davon 42 intensivmedizinisch. 6582 Leute gelten als genesen.

