Prominente zeigen sich solidarisch mit Protesten gegen Rassismus

Prominente haben sich solidarisch mit den Protesten gegen Rassismus gezeigt.

Popsängerin Sarah Connor postete auf Instagram ein Foto, das sie mit Mund-Nasen-Schutz bei der Demonstration am Samstag (06. Juni 2020) auf dem Alexanderplatz zeigt. Dazu schrieb die 39-Jährige: «Es war sehr bewegend beim SILENT PROTEST auf dem Berliner Alexander Platz heute. Zusammen mit meinen Freunden und Gospelsängern von den Gospel Voices Of America und meiner Familie sind wir heute mit 15.000 anderen Menschen zusammen gekommen und haben friedlich demonstriert.»

Weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

Auch Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (38) postete auf Instagram ein Selfie und schrieb: «Demonstrierend. Gegen Rassismus.» Schauspieler Lars Eidinger (44) war ebenfalls auf dem Alexanderplatz und zeigte ein Foto, auf dem eine Person ein Schild mit dem Slogan «Equality in Diversity» (etwa: Gleichheit in der Vielfalt) hochhält. Ex-Tennisstar Boris Becker (52) stellte ein kurzes Video von einer Demonstration in London, mit sich selbst im Vordergrund, auf Instagram. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA kam es weltweit zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt.