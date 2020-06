Flaschenwürfe auf Polizei und Passanten am Alex

Nach der friedlich verlaufenen Demonstration gegen Rassismus am Berliner Alexanderplatz ist es am Samstag laut Polizei zu einem Gewaltausbruch gekommen.

Aus einer größeren Gruppe heraus wurden vor dem Berolinahaus Steine und Flaschen auf Polizisten und Passanten geworfen, wie eine Sprecherin vor Ort sagte. Es gab vereinzelt verletzte Polizisten und Festnahmen, wie die Polizei per Twitter mitteilte. Zu genauen Zahlen gab es zunächst keine Angaben. Bei der vorangegangenen Versammlung hatten 15 000 Teilnehmer weitgehend friedlich gegen Rassismus demonstriert und an den Afroamerikaner George Floyd erinnert, der bei einem Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis gestorben war.

© dpa

After the death of the African-American George Floyd on June 6, 2020, thousands of participants demonstrated against racism on Alexanderplatz. mehr