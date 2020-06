«Unvergessene Bilder»: Berlins Bürgermeister würdigt Christo

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den verstorbenen Künstler Christo gewürdigt, der vor 25 Jahren den Reichstag verhüllt hatte. Er habe damit Bilder geschaffen, «die bis heute unvergessen sind», teilte Müller am Montagnachmittag mit. Nur wenige Jahre nach der Wende habe er «einen magischen Anziehungspunkt in der Mitte Berlins geschaffen».

«Mit seinen einzigartigen und aufwendigen Installationen faszinierte und polarisierte der Künstler gleichermaßen», erklärte Müller. Christo habe für seine Kunst Hürden nehmen und über Grenzen gehen müssen. «Seine Hartnäckigkeit ermöglichte uns, den Blick auf die Welt in neuen Formen und Farben zu sehen und zu denken.»

Christo war am Sonntag im Alter von 84 Jahren in seiner New Yorker Wohnung gestorben, wie es auf seiner Website hieß und sein Büro der Deutschen Presse-Agentur bestätige. Den Reichstag hatte er zusammen mit seiner Frau Jeanne-Claude verhüllt. Für das kommende Jahr hatte der aus Bulgarien stammende Künstler seine nächste aufsehenerregende Aktion geplant: die Verhüllung des Pariser Triumphbogens.