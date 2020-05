25 neue Corona-Nachweise in Berlin: Ein weiterer Todesfall

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 6636 gestiegen. Das waren 25 mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Samstagabend mitteilte.

Im Krankenhaus liegen noch 166 Menschen, 58 von ihnen intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Infizierten sind häuslich isoliert. 191 erkrankte Berliner sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - das ist ein Todesfall mehr als am Freitag. 6049 Betroffene gelten als genesen.

