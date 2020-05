Freibäder bereiten Öffnung am 25. Mai vor

Die Berliner Freibäder sollen bald schrittweise wieder öffnen.

«Läuft alles nach Plan, könnten tatsächlich am 25. Mai die ersten Freibäder starten», teilten die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Montag (18. Mai 2020) mit. Für jedes der Bäder sei ein eigenständiges Konzept nötig. Der Senat hatte beschlossen, dass die Frei- und Strandbäder in der Stadt am 25. Mai wieder öffnen dürfen. Voraussetzung sind mit den Ämtern abgestimmte Hygienepläne und die Einhaltung von Abstandsregeln.