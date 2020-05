Müller: Keine Garantie für Ausweitung des Kita-Angebots

Trotz der Pläne zur Erweiterung der Notbetreuung gibt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) keine Garantie, dass demnächst immer mehr Kinder die Kita besuchen dürfen.

Schrittweises Vorgehen notwendig

«Es ist ein schrittweises Herantasten wieder an ein Stück Normalität. Wir können heute nicht beurteilen, was in vier Wochen wieder möglich ist», so Müller. «Aber wir wollen Perspektiven aufzeigen, wenn sich Infektionszahlen weiterhin gut entwickeln.