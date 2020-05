Senat lockert Kontakt- und Versammlungsverbote

Der Berliner Senat lockert die wegen der Corona-Krise geltenden Beschränkungen der Versammlungsfreiheit ebenso wie das Kontaktverbot.

Andreas Geisel (SPD), Innensenator von Berlin, nimmt an einer Senatssitzung im Roten Rathaus teil.

Ab 18. Mai sind Versammlungen in geschlossenen Räumen mit bis 50 Teilnehmern wieder erlaubt. Ab 25. Mai dürfen an Versammlungen unter freiem Himmel bis zu 100 statt bisher 50 Personen teilnehmen. Das teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag mit. Dabei gilt weiter ein Mindestabstand von 1,5 Metern.