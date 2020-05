Berlins Freibäder dürfen ab 25. Mai wieder öffnen

Die Frei- und Strandbäder in Berlin dürfen trotz Corona-Krise ab 25. Mai unter Auflagen wieder öffnen. Das beschloss der Senat am Donnerstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzungen für die Öffnung sind demnach ein Hygieneplan und die Einhaltung von Abstandsregeln. Bei den Berliner Bäder-Betrieben löste die Nachricht Jubel aus: «Wir freuen uns sehr», hieß es aus dem landeseigenen Unternehmen.

Sämtliche Bäder sind derzeit noch geschlossen. Wäre die Welt noch in Ordnung, lägen Wasserfreunde bereits seit Karfreitag im Strandbad Wannsee in der Sonne. Ende April hätten die ersten beheizten Sommerbäder in der Hauptstadt nachgezogen.