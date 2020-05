Berlin plant Vergabe der S-Bahn-Aufträge ab Mai

Die Länder Berlin und Brandenburg haben sich auf ein Verfahren zur Vergabe der beiden S-Bahn-Teilnetze Nord-Süd und Stadtbahn geeinigt.

Die künftigen Verträge über den Betrieb sollen 15 Jahre lang laufen, die Verträge zur Instandhaltung dagegen 30 Jahre. Berlin will nach Angaben der Senatsverwaltung mindestens 1308 neue S-Bahn-Wagen anschaffen und zum ersten Mal auch in Landesbesitz nehmen. Dafür wird eine landeseigene Gesellschaft gegründet, an der sich das Land Brandenburg beteiligen kann.