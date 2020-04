Kontrolleure verteilen Mundschutz an Masken-Muffel

Die Kontrolleure, die in der BVG unterwegs sind, haben nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) entsprechende Masken dabei - «solange sie vorrätig sind». Und sie verteilten sie an Fahrgäste, die ohne Maske unterwegs seien, um die Maskenpflicht im ÖPNV auf diese Weise durchzusetzen. An eine Maske zu kommen, dürfte allerdings auch sonst nicht schwierig sein, sagte der Innensenator am Dienstag nach der Sitzung des Senats vor Journalisten. «Man sieht ja überall in den Läden, dass sie da sind.»